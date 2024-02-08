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Profit Logistic продолжает развивать логистику с Axelot

Profit Logistic использует решение Axelot для автоматизации складских процессов и тарификации и биллинга оказываемых услуг. Недавно компания перевела под управление Axelot WMS бизнес-процессы еще одного своего клиента — дистрибьютора элитных алкогольных и безалкогольных напитков.

Profit Logistic — 3PL-оператор, обслуживающий работу казахстанских подразделений международных брендов. Компания совместно с Axelot реализует проект автоматизации складской логистики — внедряет Axelot WMS на различных площадках для автоматизации технологических процессов и биллинга услуг. Система уже была внедрена и настроена под специфику компании, занимающейся производством и продажей бытовой техники и электроники. После пилотного проекта Profit Logistic и Axelot продолжили сотрудничество и недавно завершили автоматизацию услуг ответственного хранения для дистрибьютора элитных алкогольных и безалкогольных напитков.

Бизнес-процессы этого клиента существенно отличались от того, что было реализовано на предыдущей площадке, поэтому назвать этот проект тиражированием решения нельзя. Проектной команде Axelot вновь потребовалось дополнительно изучить процессы и требования к грузопереработке и настроить систему под потребности и специфику нового клиента Profit Logistic.

Тем не менее все работы были закончены в короткие сроки, запуск Axelot WMS произошел быстро – отраслевая специфика дистрибьюции алкогольных напитков хорошо знакома специалистам Axelot, а система в базовой функциональности обладает всеми необходимыми инструментами для управления складской обработкой этого типа продукции.

Axelot WMS была интегрирована в настроенный с помощью Datareon Platform в рамках первого проекта обмен. В информационный контур была добавлена вторая информационная система клиента Profit Logistic.

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В рамках проекта реализован партионный учет, отбор заказов ведется строго в соответствии с указанными в сформированном задании на отбор партиями. Также Axelot WMS контролирует остаточный срок годности товаров и автоматически переводит товары из качества «Годен» в «Истекает срок годности», если срок хранения подходит к минимальному, указанному в настройках.

Благодаря Axelot WMS компания Profit Logistic автоматизировала процессы тарификации и биллинга складских услуг для еще одного клиента. Система позволяет повысить прозрачность учёта товародвижения, точно рассчитать время, затраченное на выполнение складских операций, посчитать само количество выполненных операций и учитывать группы товаров для настройки различных тарифов.

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