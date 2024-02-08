Эксперты НИУ ВШЭ создали первую в России систему сертификации продукции в области ИИ

Эксперты НИУ ВШЭ создали первую национальную межотраслевую систему добровольной сертификации (СДС) в области искусственного интеллекта «Интеллометрика». Она прошла регистрацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Технологические решения на основе ИИ будут в том числе проходить оценку на безопасность, что повысит доверие к ним пользователей. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

«Стратегия России в области ИИ предполагает динамичное развитие и масштабирование инновационных технологий. Однако использование этих технологий сопряжено со многими рисками. Наша система будет инструментом по их минимизации. Технологии искусственного интеллекта разнообразны, и важно, чтобы продукция на их основе, соответствовала тем задачам, которые перед ней ставят — как техническим стандартам, так и этическим нормам. В испытаниях в рамках сертификации мы будем использовать богатый научный опыт и материальную базу, накопленные в Высшей школе экономики — одном из ведущих исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта», – сказал Сергей Гарбук, директор по научным проектам НИУ ВШЭ.

Система продумана так, чтобы исключить возможное влияние разработчиков и других заинтересованных лиц на результаты испытаний. Она также наиболее полно учитывает отечественный и международный опыт в области тестирования прикладных систем ИИ. Таким образом, СДС будет выступать объективной «третьей стороной» при взаимодействии между производителями или поставщиками услуг и пользователями.

Потребителям независимая оценка поможет сориентироваться на растущем рынке продукции и услуг с применением технологий искусственного интеллекта и дать гарантии безопасности. Сертификация также будет способствовать повышению общего уровня качества продукции. А производители, получившие сертификат, смогут повысить спрос на свои предложения.

Руководить работой СДС будет наблюдательный совет. В его состав войдут представители профильных органов исполнительной власти, государственных регуляторов, общественных организаций, разработчиков продуктов и услуг ИИ, научного сообщества.

Созданная система носит межотраслевой характер. НИУ ВШЭ будет обеспечивать соблюдение единых подходов к оценке соответствия продукции ИИ с учетом специфики отдельных сфер. Университет также займется обеспечением взаимодействия между участниками системы.

«Совсем не одно и то же использовать нейросеть для анализа рентгеновских снимков пациентов или ситуации на дороге при движении автомобиля. Поэтому продукцию ИИ, решающую, казалось бы, схожие задачи, необходимо оценивать в рамках отдельных сфер. Для этого в нашей системе органы по сертификации и испытательные лаборатории создаются на базе ведущих отраслевых организаций. При этом важно, чтобы подходы к испытаниям были едиными. Высшая школа экономики выступит организатором процесса, который будет отвечать за унификацию подходов к оценке продукции и услуг», – сказала Екатерина Шамина, главный эксперт Дирекции по научным проектам НИУ ВШЭ.

Основой для проведения испытаний «Интеллометрики» станет комплекс национальных стандартов, разработанных техническим комитетом по стандартизации № 164 «Искусственный интеллект». Комплекс в том числе содержит подробные требования к методам испытаний систем искусственного интеллекта, что позволит обеспечить представительность оценки их качества и безопасности.

Оставить заявку на участие в добровольной сертификации можно на сайте системы «Интеллометрика».

Очная презентация СДС состоится 13 февраля 2024 г. в рамках форума «Технологии и безопасность» на секции «Искусственный интеллект: вызовы и возможности».

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В 2021 г. в НИУ ВШЭ создан Центр искусственного интеллекта — один из шести в России. С 2019 г. в университете действует секретариат Технического комитета по стандартизации (ТК 164) «Искусственный интеллект», который объединяет более 70 ведущих отечественных организаций в этой области. Комитет организует работу по созданию комплекса национальных стандартов в области ИИ. С 2018 г. НИУ ВШЭ также выполняет функции по координации взаимодействия российских экспертов с международными организациями по стандартизации в области ИИ.