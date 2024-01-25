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«Яндекс» улучшил качество модерации рекламы за счет внедрения новой нейросети

В 2023 г. «Яндекс» начал использовать для модерации рекламы нейросеть на базе архитектуры DSSM (Deep Semantic Similarity Model). Новая нейросеть умеет определять семантическую близость текстов. Благодаря этому точность классификации объявлений, которые запрещены к показу или требуют разрешительных документов, повысилась почти на треть. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая нейросеть применяется в таких тематиках, как лекарства, БАДы, алкоголь и табак. Для классификации рекламы лекарств и БАДов дополнительно используются данные из официальных реестров. «Яндекс» находит в реестрах названия из рекламы и с помощью YandexGPT определяет, есть ли у них другие значения, кроме медицинских. Если название многозначное и его значение зависит от контекста, объявления дополнительно фильтруются с помощью модели на базе архитектуры DSSM.

«Яндекс» использует нейросети также для защиты пользователей от недобросовестной рекламы. Ежедневно проверку проходят около 90 млн объявлений. В 2023 г. из-за попыток разместить мошенническую или запрещенную рекламу под блокировку попали более 214 тыс. рекламных аккаунтов — на 42% больше, чем годом ранее. Алгоритмы проверяют и площадки рекламной сети. В 2023 г. за нарушение правил «Яндекс» заблокировал и не допустил к участию в рекламной сети более 17,5 тыс. сайтов, 15,5 тыс. приложений и 2700 телеграм-каналов.

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Цифровизация

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