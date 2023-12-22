Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру МЦПБ

Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру «Межрегиональному центру поддержки бизнеса» (МЦПБ). Это молодая компания, которая помогает решить визовые вопросы корпоративным клиентам, а также индивидуальным туристам и агентствам. Берётся за получение визы после отказа и другие сложные случаи.

Компания МЦПБ обратилась к корпоративному провайдеру Cloud4Y, чтобы защититься от утечек информации, организовать более эффективную работу сотрудников и внедрить более лояльный учёт рабочего времени. Оптимальным решением стала аренда инфраструктуры в тандеме с DLP-системой «Стахановец». Этот корпоративный программный комплекс помогает руководителю компании выявлять угрозы и риски, предотвращать утечку информации, выявлять «узкие» места в работе сотрудников и отсеивать неэффективных работников.

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«Стахановец» легко настроить под разные отделы и отдельных сотрудников, его можно быстро интегрировать в инфраструктуру компании. Решение не требует обслуживания аппаратного обеспечения и ИТ-инфраструктуры, поддержка и апгрейд — на стороне поставщика облачных услуг. Корпоративные данные зашифрованы, доступ к ним имеют только ответственные сотрудники компании.

Благодаря аренде облачных ресурсов Cloud4Y по модели IaaS МЦПБ удалось быстро запустить с DLP-систему и гарантировать её стабильную бесперебойную работу. Технические специалисты провайдера со своей стороны оказывают необходимую поддержку, благодаря чему визовая компания может заниматься поддержкой бизнеса, не отвлекаясь на обслуживание ИТ-инфраструктуры.