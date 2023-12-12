Новая функция «Яндекс путешествий» покажет, сколько осталось ехать на поезде

Приложение «Яндекс путешествий» для iOS подскажет пользователям, путешествующим на поезде, сколько осталось ехать до места назначения.

Функция работает на основе интерактивных сообщений Live Activity. Такой виджет помогает пользователям «Яндекс Go», «Яндекс еды» и «Лавки» знать, сколько времени осталось до приезда такси и доставки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь пользователю не надо считать, сколько осталось ехать до своей станции, сохранять скриншот билета или ходить смотреть расписание в вагоне — приложение покажет время на заблокированном экране. А дальше его можно, например, сообщить родственникам, которые встречают человека на вокзале.

Фото: Яндекс Новая функция «Яндекс путешествий» покажет, сколько осталось ехать на поезде

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение до последней версии и купить билет через «Яндекс путешествия». При отправлении поезда придёт push-уведомление: чтобы запустить функцию, нужно просто перейти по нему. Дальше время до прибытия будет отображаться даже после закрытия приложения и без интернета. Функция работает для поездок на поезде протяженностью не более восьми часов.

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«Яндекс путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс путешествиями» пользуются более 20 млн человек.