Аналитика МТС: продажи смартфонов в России стали рекордными впервые с 2020 года

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала российский рынок смартфонов. С января по ноябрь 2023 г. в России было продано 27 млн устройств, что больше по сравнению с тем же периодом 2022 и 2021 гг. на 28,5% и 4% соответственно. Таким образом отечественный рынок смартфонов продемонстрировал рекордный показатель продаж в штуках впервые с 2020 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на рост продаж, стала возросшая маркетинговая активность ритейлеров, в частности, акция 1+1. Например, МТС запускала такое предложение в 2023 г. с брендом Infinix и Xiaomi. Еще один фактор роста - экономический: в последние три года рынок переживал снижение спроса из-за пандемии и перестройки логистических цепочек, однако сейчас рынок по своим возможностям и потенциалу постепенно возвращается на уровень 2019 г.

Всего за 11 месяцев 2023 г. на российском рынке смартфонов было продано более 27 млн устройств на общую сумму в 588 млрд руб. Аналитики МТС отмечают, что аналогичные показатели по продажам в штуках фиксировались в последний раз в 2020 г. – тогда за первые 11 месяцев продажи составили 27 млн смартфонов.

Топ-5 популярных брендов в штуках за 11 месяцев 2023 года: Xiaomi – 30%; Tecno – 13%; Realme – 11%; Samsung – 10%; Infinix- 9%.

Топ-5 популярных брендов в деньгах за 11 месяцев 2023 года: Apple – 33%; Xiaomi – 20%; Samsung – 17%; Tecno – 7%; Realme – 7%.