«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ООО «Центр корпоративных решений»

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ООО «Центр корпоративных решений» (ЦКР). Провайдер организовал защищенную корпоративную сеть передачи данных для 50 офисов заказчика, расположенных на территории России, а также подключил услугу «Управление сетевой инфраструктурой» (УСИ).

Созданная «Ростелекомом» защищенная корпоративная сеть объединяет площадки клиента в единое телекоммуникационное пространство, гарантирует надежное хранение и обработку информации, унифицирует взаимодействие локальных сетевых IT-инфраструктур региональных подразделений ЦКР с головным офисом, а также оптимизирует затраты на услуги связи и повышает эффективность работы как внутри компании, так и во внешних бизнес-процессах.

Управление сетевой инфраструктурой позволяет заказчику экономить на приобретении и поддержке сетевого оборудования, гибко модернизировать и заменять его под текущие задачи бизнеса, а также снижать затраты на персонал и непрофильные виды деятельности. «Ростелеком» гарантирует высокое качество, надежность сервиса и несет обязательства за соблюдение требуемого уровня в рамках SLA .

Марина Ильина, заместитель директора макрорегионального филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Одна из сложнейших задач современных компаний – гибкая организация бизнес-процессов, поэтому мы предлагаем своим клиентам комплексные подходы из базовых компонентов и дополнительных опции, отвечающих вызовам времени. С “Центром корпоративных решений” мы работаем не первый год. Уровень приобретенного за это время доверия позволил нам взять на себя не только подключение телекоммуникационных услуг, но и их сопровождение, чтобы партнер смог сфокусироваться на ключевых направлениях развития своего бизнеса».

Денис Абраменко, Начальник Управления ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности ООО «Центр корпоративных решений»:

«Нас полностью устраивает гибкость подхода провайдера к решению наших задач. Созданная “Ростелекомом” корпоративная сеть передачи данных стала эффективным средством дистанционного управления удаленными подразделениями, а решение УСИ радует проактивным мониторингом сети, возможностью оперативно изменять конфигурацию оборудования и резервировать его, а также, при необходимости, получать своевременную и высококвалифицированную поддержку технических специалистов».

Более подробную информацию об услугах компании можно узнать на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 30 00.