Компания «Динамика» добавила личный кабинет в свою платформу для банковской сферы

Компания «Динамика» (резидент «Сколково»), представила обновление своей платформы. Личный кабинет, спроектированный с учетом потребностей современных банков, поможет операционистам и клиентам быстрее вносить данные и следить за статусом заявки на продукт. Новый функционал делает решение более удобным и интуитивно понятным для банков-пользователей.

Благодаря личному кабинету клиенты смогут напрямую переходить в экосистему, формировать заявки на подключение новых продуктов, отслеживать их выполнение, а также получать персональные предложения от банка. Для удобства использования, личный кабинет интегрирован с внешними сервисами: КонтурФокус, DaData, Яндекс Карты, и др., что позволяет экономить время не заполнение анкетных данных, большинство из которых подтягиваются автоматически.

В личном кабинете реализован механизм «степера», который позволяет заполнять заявки на продукты «по шагам», делая этот процесс удобным и интуитивно понятным.

Личный кабинет клиента доступен как с ПК, так и с мобильного телефона, что позволяет потенциальным клиентам банка быть всегда на связи.

Помимо работы с клиентами Личный кабинет прекрасно подходит для взаимодействия с Агентами, так как позволяет заводить несколько юридических лиц и формировать/отслеживать заявки в разрезе каждого из них.

Платформа Dynamika – это инфраструктура программных инструментов для разработки, внедрения и развития банковских приложений без сложного программирования. Платформа предоставляет широкий спектр решений для банков, которые делают удобней все основные аспекты работы. Она интегрируется с сервисами, которые могут быть использованы для разработки приложений, имеет высокую производительность и отказоустойчивость и обладает рядом других преимуществ. Банк получает не просто сервис, а новый полноценный канал онлайн-коммуникации с клиентом, который может развиваться, добавляя продукты. На базе платформы Dynamika банки-партнеры уже реализовали кредитный конвейер, фронт-офис и другие решения.

Компания «Динамика» имеет богатый опыт в области разработки технологических решений для банковской сферы и считает важной задачей постоянно обновление своих продуктов для удобства пользователей. Полнофункциональная экосистема для разработки приложений поможет банкам не только эффективнее работать с решениями компании «Динамика», но и самостоятельно внедрять новые приложения.

Экосистема Dynamika реализуется компанией «Динамика» – резидентом «Сколково». Решения компании «Динамика» покрывают все основные направления деятельности банков: продажи, кредитование и обслуживание клиентов. При этом решения могут работать как отдельно, так и в связке, сопровождая весь путь клиента.

Особенность IT-экосистемы Dynamika в том, что, чем больше компонентов подключено, тем гибче становится система управления взаимоотношениями с клиентами, а это в свою очередь приводит к увеличению количества реализованных продуктов и повышению качества работы с клиентами.