Большинство россиян недовольны балансом между работой и личной жизнью

Сервис по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, насколько россияне довольны балансом между работой и личной жизнью, а также что хотели бы изменить в рабочих процессах. В исследовании приняли участие 2900 респондентов из всех регионов страны. Об этом CNews сообщили представители «Работа.ру».

В среднем россияне оценивают свой work-life balance на 2,95 баллов из 5. Каждый третий (33%) ставит отметку в 3 балла. Каждый пятый (20%) совершенно недоволен тем, как распределяется баланс сил и времени между работой и личной жизнью. 17% респондентов оценили его на 4 балла, 15% — на 2 балла, еще столько же (15%) полностью довольны и поставили 5 баллов из 5.

Самые высокие средние баллы удовлетворенности work-life balance поставили представители торговли и транспорта — 3,24 и 3,28 соответственно. Работники из сферы строительства оценили его на 2,97. Средний балл в 2,89 поставили ИТ-специалисты и те, кто занимается управлением персоналом. Одна из самых низких отметок у финансистов и сотрудников банковского сектора — 2, 71 баллов.

37% россиян уделяют работе от 41 до 50 часов в неделю. В банковской сфере таких сотрудников 60%, в агропромышленном секторе так работает каждый второй, в сфере строительства — 44% опрошенных работников.

Каждый четвертый (25%) трудится 31-40 часов в неделю. 14% россиян тратят на работу от 51 до 60 часов, а 12% — более 60 часов. 6% работают от 11 до 30 часов в неделю, еще столько же (6%) — менее 10 часов.

Отвечая на вопрос «что бы вы хотели изменить в рабочих процессах?», 31% респондентов сообщили, что хотели бы сократить количество рабочих часов в неделю. 30% отметили уменьшение количества задач, чтобы не выходить за пределы рабочего дня. 29% опрошенных были бы рады перейти на удаленку или гибридный формат.

Тратить меньше времени на звонки и совещания хотели бы 22% участников опроса. 17% опрошенных мечтают чаще быть на связи с друзьями и родственниками. 15% россиян использовали бы больше различных инструментов для рабочей коммуникации, а 9% поменяли бы их полностью. Интересно, что 8% рассказали, что хотели бы больше общаться с коллегами и ровно столько же респондентов предпочли бы сократить такое общение.

Кроме того, россияне рассказали об увеличении задач для заполнения рабочего дня (7%), а также о переходе полностью на офисный формат (4%) и увеличении числа рабочих часов (2%).

Только 14% респондентов рассказали, что их всё устраивает.

Методология

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2900 респондентов

Время проведения: сентябрь 2023 г.

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