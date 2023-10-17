«Сбертех» расскажет об импортозамещении инструментов для управления разработкой на CNews Forum 2023

Директор дивизиона Platform V Works «Сбертеха» Сергей Артюхов примет участие в конференции CNews Forum, которая пройдет 1 ноября 2023 г. в Москве. Он выступит с темой «Platform V Works: больше чем импортозамещение инструментов для управления процессом разработки».

В ходе выступления Сергей Артюхов расскажет о Platform V Works — семействе инструментов для эффективного управления производственным процессом. Их использование позволяет повысить эффективность разработки, оптимизировать ресурсы, а также значительно ускорить время вывода продуктов и обновлений на рынок.

Инструменты Platform V Works заменяют популярные решения западных вендоров для управления разработкой программного обеспечения. Продукты «Сбертеха» позволяют создать полностью импортонезависимый производственный конвейер и в едином окне управлять жизненным циклом приложения. Все компоненты интегрированы друг с другом и обеспечивают реализацию требований методологии, принятой в компании.

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Решение входит в состав цифровой облачной платформы Platform V, а также может поставляться отдельно. Бесшовная миграция и поддержка всех возможных моделей поставок позволяют использовать решение в компаниях любого масштаба и с различным ИТ-ландшафтом.