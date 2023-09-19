Новый вид маршрута в «Яндекс картах» объединяет такси и метро

В «Яндекс картах» появились комбинированные маршруты с такси и метро. Теперь при планировании поездок на общественном транспорте «Карты» предлагают вариант маршрута с заказом такси до станции метро. Это сэкономит время и сделает поездку комфортнее, если долго идти пешком или надо ждать автобус. Сейчас комбинированные маршруты уже доступны в приложении на Android в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Карты» сами предложат оптимальную станцию для начала поездки и рассчитают общее время в пути с учетом ситуации на дорогах, а такси можно заказать прямо на этапе выбора маршрута. При этом начальная станция выбирается так, чтобы сделать всю поездку удобнее. Например, она может находиться не на ближайшей, а на соседней ветке метро, если это позволит доехать быстрее или так будет меньше пересадок.

Используя данные «Карт» о полосах дорожного движения, знаках и парковках, картографы разметили возле станций 936 точек высадки. Это места, где водители такси могут, соблюдая правила, остановить машину и откуда пассажирам недалеко идти до входа в метро. Точки находятся с обеих сторон дороги, что поможет сократить маршрут и не делать длинный разворот на такси там, где быстрее воспользоваться пешеходным переходом.

Андрей Распопов, Axenix: Банкам нужна единая платформа для запуска продуктов и услуг ИТ в банках

***

«Яндекс карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В «Картах» можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты, бронировать столики и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 млн человек.