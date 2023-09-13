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Cloud4Y развернул виртуальную инфраструктуру для Loov.ru

Cloud4Y развернул виртуальную инфраструктуру для Loov.ru. Облачные сервисы провайдера позволили оптимизировать бизнес-процессы компании без значительных инвестиций в инфраструктуру.

Loov.ru — российская компания, которая занимается продажей оправ и солнцезащитных очков как собственного бренда Loov так и ритейлом крупных брендов, а также оказывает услуги их ремонта. На 2023 г. магазины под брендом Loov.ru представлены в 7 городах России. К облачному провайдеру Loov.ru обратилась по рекомендации ещё одной компании, которая пользуется виртуальной инфраструктурой Cloud4Y.

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Компания планировала арендовать вычислительные мощности в облаке по модели IaaS, а в дальнейшем масштабировать инфраструктуру. После обсуждения архитектурных особенностей проекта менеджеры провайдера предложили оптимальный по стоимости и характеристикам вариант, а затем стороны заключили договор. Технические специалисты Cloud4Y развернули виртуальную инфраструктуру и помогли с настройкой серверов, после чего осуществили миграцию в облако.

В настоящее время Loov.ru полностью интегрировали виртуальные мощности Cloud4Y в свои бизнес-процессы и рассматривают возможность использования других облачных сервисов провайдера.

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