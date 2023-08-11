Каждый пятый пользователь «Госуслуг» подключил второй фактор аутентификации

Самый простой способ защитить свой аккаунт на «Госуслугах» — использовать двухфакторную аутентификацию. Её подключили уже 22 млн пользователей, а с 1 октября она станет обязательной для всех. С 1 июня предупреждение об этом можно увидеть при входе на портал. Ежедневно дополнительную защиту подключают от 300 до 400 тыс. человек. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры России.

Смысл двухфакторной аутентификации в том, что система кроме пароля запрашивает дополнительное подтверждение, которое может предоставить только настоящий владелец аккаунта.

Как подключить двухфакторную аутентификацию по SMS на «Госуслугах»: в личном кабинете зайдите в Профиль → Безопасность → Вход в систему; включите опцию «Вход с подтверждением» и введите номер телефона, на который будет приходить SMS для входа; введите код из SMS.

С 1 октября второй фактор будет обязательным для входа на веб-версию «Госуслуг» и в заново установленные мобильные приложения.

Что делать, если не успеете подключить второй фактор:

Зайти в учётную запись без дополнительной защиты больше не получится. При входе на портал нужно будет выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по SMS; одноразовый код из ТОТР-приложения; вход по биометрии.

Если вы хотите настроить SMS-подтверждение, но телефон, привязанный к аккаунту, уже недоступен, можно поменять привязку, обратившись в ближайший МФЦ.