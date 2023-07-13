HeadHunter запустил образовательную HR-среду для обучения и проверки навыков работы с сервисом

Российская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter запустила мультиформатную образовательную среду expert.hh.ru для тех, кто отвечает за поиск и подбор персонала. Проект помогает развивать компетенции HR-экспертов и повышать знания об онлайн-рекрутинге, позволит расти по карьерной лестнице, решать задачи по найму на новом уровне. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

В мультиформатной образовательной среде expert.hh.ru систематизированы все полезные и актуальные знания, которые необходимы экспертам и рекрутерам для достижения лучших результатов и повышения эффективности при использовании HeadHunter. Активно использование контента expert.hh.ru также позволяет подтверждать навыки владения таким важным инструментов в своей работе и растить свою экспертизу.

На единой платформе как начинающий HR-менеджер, так и профессиональный рекрутер получат актуальные знания о поиске сотрудников, работе с откликами кандидатов, применении технологий и алгоритмов HeadHunter, реальных практиках и кейсах, и в дальнейшем смогут проверить свои знания с помощью онлайн-тестов и пройти сертификацию.

Светлана Семенова, руководитель направления маркетинга продукта b2b в HeadHunter: «Ежедневно тысячи HR-экспертов ищут сотрудников на hh.ru, используя современные решения онлайн-рекрутинга. Только в первом полугодии 2023 г. навык работы с hh.ru требуется в свыше 5000. вакансий для HR-специалистов и HRD. Чтобы помочь каждому расти в профессии и помогать развиваться бизнесу, мы запускаем уникальный образовательный онлайн-проект. На одной платформе эксперты и аналитики hh.ru собрали только актуальные знания для профессионального роста и технологического подбора сотрудников».

Платформа состоит из трех модулей, каждый из которых позволяет бесплатно учиться вместе с HeadHunter в любое время и в любом месте: все уроки и вебинары, онлайн-тренажер сертификации можно смотреть и проходить с компьютера или смартфона. Для авторизации на платформе нужно ввести учетную запись работодателя.

Модуль «Обучение»

В этом разделе собраны интерактивные видео-уроки от экспертов и тренеров HeadHunter. В удобном формате размещены короткие видео по каждому направлению работодательского сервиса. Например, здесь начинающие рекрутеры смогут пройти онлайн-тур по HeadHunter, получить рекомендации и советы, с чего начать и как организовать поиск персонала. Уверенные эксперты прокачают навыки в составлении и публикации эффективных вакансий, научатся управлять рекомендациями, узнают, как применять умные технологии HeadHunter по максимуму. Особенное внимание уделяется HR-аналитике, применению рыночных и отраслевых бенчмарок для эффективного и конкурентного рекрутинга.

Модуль постоянно пополняется. Уроки добавляются с учетом последних обновлений HeadHunter, актуальных трендов и ситуации на рынке труда.

Как большие данные и видеоакустика помогают увеличить эффективность производства Цифровизация

Оксана Субботина, руководитель группы обучения клиентов HeadHunter: «Последние два года мы активно обучаем наших клиентов – работодателей. Для нас очень важно, чтобы HR-специалисты максимально эффективно использовали наши сервисы, решали с их помощью свои бизнес-задачи. Оптимизировали и развивали свои процессы вместе с нами. Так, с начала 2022 г. мы обучили уже более 40 тыс. пользователей сервиса на онлайн-воркшопах и вебинарах. Видео-формат позволяет просматривать материал в своем собственном темпе, в удобное время, в любом месте, с различных устройств. Короткие видео-уроки можно посмотреть сколько угодно раз для лучшего запоминания и закрепления знаний, использовать для подготовки к сертификации. Мы будем расширять линейку обучающих программ, следите за новостями».

Модуль «Сертификация»

Онлайн-тренажер для проверки и подтверждения знаний по онлайн-рекрутингу на HeadHunter. Пройти профессиональное тестирование будет полезно и новичкам после онлайн-обучения, так и профессиональным рекрутерам, чтобы подтвердить свои навыки.

Тестирование состоит из 50 вопросов, все они разделены по трем ключевым темам. На его прохождение уделяется 60 минут и три попытки: важно уложится в этот тайминг и набрать более 80% правильных ответов. Участники с такими результатами получают официальный сертификат от HeadHunter: он действует в течение одного года, его можно скачать, использовать в портфолио, он точно станет весомым аргументом для повышения и роста в профессии.

Изучаем нюансы внедрения российского ПАК для защиты от киберугроз Импортозамещение

Узнать о сроке его действия (и подлинности) всегда можно на странице expert.hh.ru.

Модуль «Вебинары»

Каждую неделю лидеры направлений HeadHunter и HR-эксперты проводят онлайн-встречи и вебинары по актуальным темам. Обзор рынка труда, кейсы и реальные практики, презентации обновлений — все это важно знать и полезно отслеживать профессиональным экспертам. Анонсы будущих событий, записи и презентации прошедших собираются на одной странице, чтобы подкреплять видео-уроки практическими данными.