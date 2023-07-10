Две трети россиян готовы отдать детей в ИТ, даже если им это не интересно

Образовательная платформа GeekBrains провела исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к развитию цифровой грамотности среди детей и введению ИТ в школьную программу. Согласно результатам исследования, половина опрошенных родителей выступает за обязательное внедрение уроков программирования в образовательных учреждениях, тогда как 41% считает формат факультативов более удачным. При этом две трети из них (63%) готовы отдать своего ребенка на продвинутые ИТ-курсы даже против их желания.

Абсолютное большинство россиян (97%) считает, что в сегодня школьного образования недостаточно для полноценного и всестороннего развития детей. 39% родителей заявляют – дополнительные занятия и секции больше способствуют расширению кругозора и формированию личности ребенка. Каждый четвертый уверен (27%), нагрузка вне школы помогает детям приобрести полезные навыки, которые пригодятся в будущем, а каждый десятый (9%) заявляет о том, что внеклассные активности позволяют найти хобби. Почти столько же говорят о формировании понимания времени, расписания, дедлайнов и дисциплины (8%).

Кроме того, родители настоящего времени более практико-ориентированы и сфокусированы на том, чтобы их ребенок получал реальные навыки, которые способствовали бы его карьерному развитию. 87% из них заявляют, что сегодня помимо традиционного вовлечения детей в творческие, спортивные и языковые секции, они хотели бы приобщать их и к цифровой грамотности, а почти половина (48%) родителей дополняют, что речь в данном случае идет не просто о развитии общего понимания сферы информационных технологий, но и о продвинутых ИТ-навыках. При этом 50% опрошенных утверждают, что в реальности всеобщей диджитализации, ИТ-курсы должны стать частью обязательной школьной программы, а 41% считают это излишним и говорят о том, что в школе было бы достаточно факультативов.

Но так или иначе, абсолютное большинство (95%) анкетируемых хотели бы, чтобы их дети проходили ИТ-курсы и только 32% из них в этом случае волнует заинтересованность самого ребенка. Каждый десятый (12%) готов отдавать ребенка на обучение программированию уже в 5-7 лет, а каждый четвертый (25%) в 7-10 лет.

80% россиян видят в своих детях будущих айтишников и мечтают о том, чтобы их карьера была связана именно с этой сферой. Наиболее привлекательным они называют направления «Программирование» (47%), «Дизайн» (12%) и «Игры» (12%).

В опросе приняли участие более 1300 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.