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Импортонезависимость
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IVA Technologies – №1 среди поставщиков ВКС в России!

IVA Technologies возглавила рейтинг «Крупнейшие поставщики ВКС-решений в России», подготовленный исследовательской группой CNews Analytics по итогам 2022 г. Причем компания не просто заняла первое место, а со значительным отрывом обошла других претендентов.

2022 г. ознаменовался глобальными изменениями на российском ИТ-рынке, вызванными уходом с него многих зарубежных вендоров, в том числе специализирующихся на создании продуктов в области унифицированных коммуникаций. При этом российские решения этого класса давно уже доказали свою состоятельность и конкурентоспособность.

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IVA Technologies – №1 среди поставщиков ВКС в России

«Первое место в рейтинге – результат работы всей профессиональной команды IVA Technologies и признание наших решений рынком, которое отражено в реальных цифрах. Мы разрабатываем востребованные и конкурентные решения в области унифицированных коммуникаций, которые уже оценили крупнейшие российские корпорации, бизнес и государственные структуры, – сказал Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. – Естественно мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжаем активно работать над повышением качества наших решений, создаем инновационные продукты. Уверен, в перспективе мы порадуем заказчиков новыми продуктовыми линейками, которые также станут лидерами в своих сегментах».

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