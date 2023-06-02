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Илья Сивцев выступит с докладом «Навстречу потребностям рынка: продуктово-сервисный подход ГК «Астра» в рамках мероприятия «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

В пленарной сессии мероприятия «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», которое состоится в Москве 20 июня, выступит Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра» — разработчика сертифицированной ОС Astra Linux и другого системного и инфраструктурного ПО, широко применяемого для реализации планов ИТ-импортозамещения в госсекторе и частном бизнесе.

В своем докладе «Навстречу потребностям рынка: продуктово-сервисный подход ГК «Астра» спикер раскроет принципы продуктово-клиентской стратегии компании, также слушатели узнают об успешных кейсах внедрения и сопровождения импортонезависимых технологий.

Миграция инфраструктуры — это глобальный многоступенчатый процесс, который не сводится просто к инсталляции того или иного продукта. Переходу на новую платформу всегда предшествует период, в течение которого эксперты:

  • детально анализируют парк унаследованных программных и аппаратных средств;
  • выбирают новые продукты, которые оптимально отвечают индивидуальным потребностям заказчика;
  • формируют план миграции;
  • обучают персонал: и ИТ-специалистов, и пользователей;
  • организуют пилотирование.

Переводить на новый софт и серверную группировку, и пользовательские рабочие места можно только после успешного завершения всех этих этапов. Однако при ответственном отношении к клиенту окончанием работ, непосредственно связанных с миграцией, процесс не заканчивается. Эксперты вендора предоставляют заказчику комплекс услуг сопровождения, чтобы на 100 процентов убедиться, что обновленная инфраструктура обеспечивает корректную работу всех его ИТ-сервисов и позволяет успешно решать бизнес-задачи.

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Цифровизация

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