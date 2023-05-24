Покупатели «Ленты» могут оплатить покупки частями в приложении «Кошелёк»

Российская мультиформатная розничная сеть «Лента» в партнёрстве с сервисом «Долями» и приложением «Кошелёк» запустила оплату по частям в магазинах Сибири. Партнёрами торговой сети выступили сервис «Долями» и приложение «Кошелёк».

В приложении «Кошелёк» клиенты, имеющие «Карту №1», могут воспользоваться специальным штрихкодом, который объединяет функцию карты лояльности и возможность оплаты покупки частями с помощью встроенного сервиса «Долями». Для подключения сервиса в «Кошельке» необходимо указать номер телефона, проверить имя, фамилию и дату рождения, а также привязать банковскую карту. Процесс занимает меньше минуты.

В момент покупки клиент оплачивает только 25% стоимости, остальные платежи списываются равными частями раз в две недели с карты любого банка. Покупатели пользуются сервисом бесплатно: нет ни процентов, ни переплат. Использование сервиса «Долями» также не подразумевает подписания кредитного договора и подходит для оплаты любых товаров из ассортимента магазина.

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Благодаря запуску сервисов клиенты «Ленты» могут совершать крупные покупки, за которые можно расплачиваться позже.