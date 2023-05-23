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Wildberries снизит собственную торговую комиссию для продавцов электроники

Онлайн-платформа Wildberries расширяет предложение доступной техники и электроники для россиян и поддерживает предпринимателей, реализующих на маркетплейсе эту продукцию. С 24 мая 2023 г. Wildberries снизит собственную торговую комиссию от 2% для предпринимателей, реализующих на онлайн-платформе бытовую технику и электронику: роботы-пылесосы, компьютеры, игровые консоли, технику для кухни – всего более 500 предметов. Так, в отдельных категориях, например, при продаже ноутбуков и смартфонов, минимальная комиссия составит от 3% вне зависимости от модели продаж. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Предпринимателям эта мера позволит сократить свои расходы на ведение онлайн-бизнеса на маркетплейсе. В результате чего они смогут расширить для россиян ассортимент техники и электроники по доступным ценам, в сегменте, где сейчас наблюдается наибольший дефицит предложений для покупателей. В конечном итоге это позволит продавцам увеличить покупательскую лояльность и нарастить свои доходы.

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