Разделы

Импортонезависимость
|

СберТех расскажет об импортозамещении СУБД для бизнеса

17 мая российский разработчик ПО проведет вебинар, где поделится опытом разработки собственной системы управления базами данных, которую использует Сбер и другие крупные корпорации.

На вебинаре «Platform V Pangolin: импортозамещение высоконагруженных СУБД» владельцы продукта Михаил Семенов и Михаил Гелемеев, а также владелец продукта Platform V Kintsugi Иван Пушкарь расскажут, как Platform V Pangolin позволила заместить решение западного поставщика. Гости узнают, чем решение СберТеха отличается от аналогичных систем и какие преимущества открывает для бизнеса и разработчиков.

Эксперты также расскажут, как бизнесу эффективно спланировать импортозамещение ключевых ИТ-систем: на что обращать внимание при выборе продукта, как спланировать миграцию и интегрировать новую СУБД в существующую инфраструктуру.

Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке.

Токен: Kra23wFYTРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

CNews приглашает на работу талантливых журналистов и редакторов

Сбербанк создал собственную ОС

Без подружки не оставят. VK строит российского суверенного «убийцу» Tinder

Власти оштрафовали системообразующее ИТ-предприятие на 80 миллионов. «Ростех» вышел из числа совладельцев через три дня

В России начинается выпуск полуотечественных серверов OpenYard. За ними стоит «Яндекс»

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще