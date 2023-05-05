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Производство электрооборудования в Москве выросло на треть за первые два месяца 2023 года

За первые два месяца 2023 г. столичные предприятия произвели на 33,6% больше электрооборудования, чем в тот же период 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В городе действует свыше 130 производств электрического оборудования, где трудоустроены более 17 тыс. человек. В январе-феврале 2023 г. столичные компании выпустили на 33,6% больше изделий по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. При этом производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств выросло на 59,7%», – сказал Владимир Ефимов.

Московские предприятия наращивают мощности и модернизируют свои площадки на фоне растущего спроса со стороны компаний из других отраслей, в том числе тех, которые занимаются высокотехнологичными разработками. Город оказывает промышленникам дополнительную поддержку.

«Важное место в столичной отрасли производства электрооборудования занимают кабельные предприятия. Сегодня в городе действует 18 компаний из данной сферы. Каждый год их ассортимент пополняется современными изделиями собственной разработки. Несколько производителей при этом получают системную поддержку города: им присвоен статус промышленного комплекса, позволяющий за счет налоговых преференций направлять дополнительные средства на развитие площадок», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Например, сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

В Москве действует Центр поддержки промышленности, где предприятиям предоставляют консультации по вопросам предоставляемых мер помощи, локализации, финансирования и кредитования, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и др.

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