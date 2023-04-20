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Цифровизация Бизнес-приложения
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«Диасофт» поможет управлять знаниями с помощью новой платформы Digital Q.Knowledge

«Диасофт» представила кросс-продуктовую платформу Digital Q.Knowledge, которая входит в состав экосистемы цифровой трансформации Digital Q и предназначена для сбора, анализа, обработки знаний и их размещения в цифровых каналах, удобных для пользователя.

В нескончаемом потоке информации из разных источников важно не потерять необходимые в работе сведения. При этом каждому пользователю необходима персонализированная информация, знания только по интересующей его тематике или связанные с его профессиональной деятельностью. Поэтому для эффективного использования знаний и их адресной рассылки требуются различные перечни подписчиков по категориям.

В кросс-продуктовой платформе Digital Q.Knowledge знания хранятся в виде статей, которые могут быть созданы сотрудниками организации или загружены из внешних источников. Платформа позволяет: автоматически присваивать статьям категории, которые важны для организации. Например, изменения в законодательстве, специализированные бизнес-направления сотрудников и т.д. Между релевантными знаниями определяются логические связи, даже если они относятся к разным категориям. Это позволяет пользователям получить более полную информацию в интересующей их предметной области; определять пользователей, кому будут полезны знания той или иной категории на основе ранее зафиксированной активности: какие материалы пользователь уже изучил, какими компетенциями он обладает; формировать рассылку статей для определенного круга получателей. Заинтересованные лица могут получать знания разными способами: по электронной почте, в мобильном приложении, браузере, отдельном Telegram-канале заказчика или других цифровых каналах.

Информация автоматически выгружается из заданных источников в виде статей и передается в единое хранилище в структурированном виде. На основании содержимого статье автоматически присваивается одна или несколько категорий по соответствующему для каждой категории алгоритму. По каждой категории статей ведется список подписчиков. В результате пользователь получает знания, адаптированные к его интересам и потребностям. Поскольку все статьи остаются в хранилище, пользователь всегда может вернуться к архивной информации, используя поиск по различным параметрам.

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Кроме того, если источник информации не вызывает доверия, существует возможность ручной проверки и корректировки данной информации перед рассылкой получателям. Логика обработки статей может быть адаптирована к требуемому формату данных, для этого в платформе существует визуальная настройка бизнес-процессов и справочников.

Платформа Digital Q.Knowledge может поставляться не только вместе с продуктами компании «Диасофт», но и как отдельное решение.

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