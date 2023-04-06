«Т-ком» и «Код безопасности» представили решение для обеспечения безопасности сетей среднего и малого бизнеса

Российский производитель телекоммуникационного оборудования для построения корпоративных сетей передачи данных «Т-ком» (предприятие топливной компании «Росатома» ТВЭЛ) подтвердил эффективность применения коммутаторов для их использования в соответствии с требованиями ИТ-компаний малого и среднего бизнеса.

Испытания оборудования проводились совместно с компанией «Код безопасности». Тесты на соответствие требованиям по защите ИТ-инфраструктуры малого и среднего бизнеса, а также на совместимость с аппаратно-программным комплексом «Континент 4.1» подтвердили, что коммутаторы «Т-ком» позволяют обеспечить высокий уровень защищенности сети клиентов.

Тестирование проводилось по восьми параметрам: удобство и скорость работы интерфейса, поддержка встречной работы по протоколу IP, резервирование конфигураций, функциональные возможности виртуального терминала.

Функциональность коммутатора продемонстрировала безошибочную работу. Специалисты «Кода безопасности» отметили удобство управления, отзывчивый и понятный интерфейс, что особенно актуально для среднего и малого бизнеса.

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Также коммутатор прошел тестирование на совместимость с флагманским продуктом «Кода безопасности» – «Континент 4.1», в котором показал высокий результат. Решение на базе коммутаторов «Т-ком» и «Континент 4.1» обеспечивает необходимый уровень защиты с полным набором сетевых сервисов и протоколов.