Производитель Porotherm перестраивает цепочки поставок с помощью B2B-Center

Компания «Винербергер кирпич» — производитель керамических строительных материалов под брендом Porotherm, работающий на российском рынке уже 20 лет. Для повышения прозрачности закупок и привлечения российских поставщиков компания переводит свои торговые процедуры на площадку B2B-Center. Компания заинтересована в сотрудничестве с новыми партнерами, поставляющими аналоги импортных запасных частей и комплектующих для производственного оборудования. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Продукция Porotherm выпускается на двух роботизированных заводах во Владимирской области и в республике Татарстан. Их совокупная мощность составляет более 400 млн условного кирпича в год. Заводы работают на российском сырье и не зависят от поставок из-за рубежа. На площадке B2B-Center проходят закупки различных товаров и услуг, сервисных и строительно-монтажных работ.

«Мы постоянно улучшаем закупочную функцию нашего предприятия. Сейчас мы стремимся повысить прозрачность и эффективность наших торговых процедур. В ходе первых торгов на B2B-Center нам удалось привлечь новых поставщиков и получить заметный экономический эффект. В ближайшее время мы планируем перевести большую наших часть закупок на электронную площадку», — сказал Юрий Васильков, руководитель отдела закупок ООО «Винербергер кирпич».