Разделы

Безопасность Телеком
|

билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через «Мобильный ID»

билайн переключил внутренние сервисы и информационные системы на аутентификацию через «Мобильный ID», а также перевел внутренних сотрудников на авторизацию с помощью этой технологии.

Вход на корпоративные ресурсы, а также в информационные системы компании возможен только с сим-картой билайна. Такой метод аутентификации позволяет существенно повысить безопасность подключения, а также сохранность конфиденциальных данных при работе с чувствительной информацией. Для авторизации пользователю необходимо ввести зарегистрированный в корпоративной системе номер телефона или рабочий адрес электронной почты, после чего на телефон приходит пуш-уведомление с просьбой подтвердить вход.

Руководитель по технологиям продуктов идентификации билайна Сергей Бабаян: «С начала 2023 года войти во внутренние системы билайна можно только через "Мобильный ID". Это удобно для пользователя, так как нет необходимости запоминать несколько связок «логин-пароль», а главное — безопасно. В перспективе "Мобильный ID" позволит нам серьезно экономить на лицензиях от вендора, решение которого использовалось ранее. Кроме того, мы работаем над внедрением "Мобильного ID" в систему оформления пропусков для посетителей офисов и ряд других сервисов, а накопленный внутри билайна опыт по корпоративной аутентификации предлагаем в качестве готового продукта нашим клиентам».

«Мобильный ID» по умолчанию доступен для любого абонента «большой четверки» телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который может позволить сократить количество паролей и бумажных документов, упростить клиентский путь. билайн активно занимается внедрением и интеграцией «Мобильного ID» в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена «Премией Рунета 2021» в номинации «Наука, технологии и инновации».

Реклама. Beeline.ru

Токен: LatgCAg9B

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочке» «Ростелекома» с третьей попытки удалось спрятать своего директора от санкций США

Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews

Tele2 начинает брать с россиян плату за пополнение счета

Сотруднику сотового оператора, продавшему данные журналиста CNews, дали три года

Создана технология, которая решает всеобщую проблему Wi-Fi и делает его сверхбезопасным

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще