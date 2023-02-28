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ГК «Руст» переходит на кадровый электронный документооборот

Группа компаний «Руст» объявляет о переходе на кадровый электронный документооборот с февраля 2023 г.

Следуя современным тенденциям цифровизации и изменениям в трудовом законодательстве, ГК «Руст» в феврале 2023 г. присоединилась к проекту по переходу на кадровый электронный документооборот (КЭДО). Одна из основных задач проекта — упростить и сделать более удобным процесс подписания кадровых документов для тысяч своих сотрудников на территории России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Руст».

Внедрение специализированной информационной платформы КЭДО и развитие сервисов личного кабинета сотрудника позволит повысить эффективность кадровых операций путем сокращения времени для оформления кадровых документов, а также упростится взаимодействие между сотрудниками и отделом кадров по кадровым вопросам и прием на работу новых сотрудников: достаточно подключить нового сотрудника к системе, объяснить принцип работы и подписать документы.

КЭДО позволяет сократить расходы компании на курьерскую доставку, печать, затраты на использование бумаги и архивирование, а также снизит ущерб окружающей среде.

Переход группы компаний «Руст» на кадровый электронный документооборот в полной мере соответствует последним изменениям в российском законодательстве, которые предполагают переход всех предприятий на КЭДО на основе ИТ-базы «Работа в России» к 2024 г.

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«Руст» является производителем водки с собственными производственными и дистрибуционными мощностями в России и Венгрии. Основатель и председатель Совета директоров группы компаний «Руст» — Рустам Тарико.

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