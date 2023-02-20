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Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи

Почти 60% пользователей тарифа UP от билайна настраивают тариф в свою пользу: они добавляют гигабайты, оформляют подписки на партнерские стриминговые сервисы прямо в карточке тарифа или меняют апперов — виртуальных помощников, каждый из которых обладает свой уникальной способностью.

Сменить аппера и настроить наполнение тарифа под свои потребности очень просто — все параметры доступны прямо в мобильном приложении оператора. Потребности в том или ином наборе услуг связи постоянно меняются, и билайн предлагает клиентам гибкий тариф-конструктор.

Например, аппер-дракон Юнга даст неограниченный трафик на YouTube и TikTok. Аппер-путешественник Пуш поможет оставаться на связи и экономить на роуминге. Ну а взять управление расходами на услуги связи всей семьи проще всего с аппером Базей — она дает скидку на возможность делиться своими минутами и гигабайтами с близкими.

С тарифом UP клиент может настроить тариф под себя, меняя его условия в любой момент и выбирая аппера, который будет соответствовать его потребностям и жизненным обстоятельствам.

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