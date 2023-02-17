МТС обеспечила связью новый ледовый дворец в Лужника

МТС обеспечила мобильной связью ледовый дворец «Кристалл», который в ближайшее время откроется в Лужниках. Благодаря современной сети связи спортсмены и болельщики смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с на всей территории комплекса.

На территории нового ледового дворца общей площадью около 25 тыс. кв. метров построена антенно-распределительная сеть, которая соединена с магистральными линиями передачи данных МТС. На разных уровнях комплекса установлено около 50 специальных внутренних радиоантенн, что обеспечивает равномерное и качественное покрытие сигнала на обоих катках новой спортивной арены, трибунах, фитнес-зоне с бассейном и других помещениях. Установка современного оборудования позволит справиться с резким ростом нагрузки на сеть во время массовых мероприятий.

«Спортивные объекты – одни из самых сложных при организации систем связи. Во время соревнований многие болельщики ведут прямые трансляции, в результате чего нагрузка на сеть может вырастать десятикратно. Созданная в новом ледовом дворце сеть даже при максимальном скоплении зрителей обеспечивает качественную работу мобильных сервисов, чтобы спортсмены и болельщики могли свободно вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео в социальных сетях и звонить», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.