На «Эларскан» оцифруют книги 17 века и рисунки детей из разных стран

В музее «Детская картинная галерея» в Самаре появился планетарный сканер – «Эларскан А2-Н», с его помощью специалисты планируют решить сразу несколько важных задач по оцифровке. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Музей «Детская картинная галерея» в Самаре представляет собой несколько типов музея сразу: архитектурный памятник, музей старинного быта, экспозиция детского творчества, сад-музей. Фонды включают работы детей разных стран, образцы декоративно-прикладного и народного искусства, куклы народов мира, предметы старинного быта. При музее работают мастерские по развитию детского творчества. С помощью нового отечественного оборудования сотрудники музея смогут сделать высококачественные цифровые копии документов и книг разного формата и назначения.

«Эларскан»

«“Эларскан” будет использоваться для создания страховых копий учетной фондовой документации – это 15 томов книг поступлений и 22 тома коллекционных книг, - сказала главный хранитель фонда МБУК г. о. Самара «Детская картинная галерея» Елена Матяш, - а также для оцифровки более 20 тыс. детских рисунков, составляющих основу коллекции музея. В первую очередь предстоит оцифровать несколько богослужебных книг 17 века (например, «Минею общую с праздничной» 1637 г.), оригинальную графику самарского художника А.А. Любимова, рисунки детей из разных стран, принимавших участие в международных выставках. Электронные копии будут использоваться для заполнения электронных карточек музейных предметов в автоматизированной музейной системе, а также для изготовления печатной продукции музея, создания учебных фильмов и презентаций при подготовке к мероприятиям и лекциям».

Сканеры «Эларскан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.