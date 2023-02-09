Dark Project представила флагманскую беспроводную мышь для киберспортсменов ME4. Цена. Фото

Производитель премиальной игровой периферии Dark Project представил новейшую игровую мышь Dark Project ME4. Современные электронные компоненты делают ME4 быстрым и точным оружием в руках профессиональных игроков, а продуманный до мелочей благородный дизайн превращает мышь в компаньона для любых повседневных задач.

Благодаря легкой, но прочной конструкции вес мыши составляет всего 77 грамм. Низкий вес означает малую кинетическую энергию, которую мышь набирает в движении. Это значительно снижает нагрузку на кисть и позволяет гораздо лучше контролировать прицел.

В комплекте с мышью поставляются дополнительные кнопки и спинка без сот, а модульная конструкция позволяет быстро и легко менять поверхности на свой вкус.

Симметричная форма корпуса отлично зарекомендовала себя среди профессиональных киберспортсменов и подходит под любой тип хвата как правшам, так и левшам. А белые ножки из чистого полированного тефлона гарантируют идеальное скольжение с полным контролем.

«Сердцем» мыши стал сенсор Pixart 3395. Он уверенно работает на скорости до 650 IPS и выдерживает ускорение до 50g (490 метров в секунду) совершенно без срывов. Разрешение сенсора достигает субмикронного уровня в 26000 CPI, а высота отрыва составляет всего в 1 мм, что полностью исключает ложные движения прицела при активной игре.

Под основными кнопками прячутся микропереключатели Kailh GM 8.0 с силой нажатия в 65 гр, которые дарят приятный клик, сбалансированный по скорости и четкости. А благодаря надежной конструкции, они способны выдержать до 80 млн нажатий без даблкликов. Для боковых кнопок и переключателя DPI используются микропереключатели Huano White Dot. Их четкий тактильный клик полностью исключает случайное нажатие. За работу колеса отвечает исключительно тихий и плавный энкодер F-Switch.

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Подключение осуществляется при помощи комплектного USB-ресивера. Частота опроса регулируется и достигает 1000 Гц, что полностью исключает любые задержки.

Благодаря низкому энергопотреблению компонентов, аккумулятор на 500 mAh позволяет сохранить низкий вес мыши и гарантирует до 50 часов работы на максимальной частоте опроса в 1000 гц. Зарядка осуществляется через USB Type-C.

Помимо мыши, в комплект поставки входят USB-ресивер, сменные кнопки и спинка без сот, дополнительный комплект глайдов из чистого тефлона и мягкий паракордовый кабель USB-A на USB Type-C.

Беспроводная игровая мышь Dark Project ME4 поступит в продажу в России в конце февраля 2023 г. Рекомендованная розничная цена составит 5990 руб.