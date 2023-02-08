Подмосковные разработчики могут получить 1 млн руб. на рекламу своего ИТ-продукта

Высокотехнологичные компании Московской области смогут компенсировать до 80% затрат на рекламу своего ИТ-продукта в интернете. Грант от 100 тыс. до 1 млн руб. предоставляет Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье в ИТ-сфере работает порядка 15 тыс. организаций. Благодаря новой федеральной мере поддержки компании-разработчики могут продвигать свой ИТ-продукт или услугу в интернете и возмещать до 80% затрат на рекламу», – отметила министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Получить грант могут ИТ-компании, которые являются правообладателями продуктов, находящихся в реестре отечественного ПО, а также ИТ-компании, которые оказывают услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий с основным ОКВЭД, включенного в классы 62 или 63.

Претенденты должны предварительно подать уведомление о намерении участвовать в программе. Далее провести рекламную кампанию сроком от трех до шести месяцев через аккредитованные интернет-площадки или рекламные агентства. Затем подать отчет самостоятельно на портале Госуслуг или через аккредитованное агентство.

Заявка рассматривается в течение 30 дней. Если комиссия вынесет положительное решение, то расходы возместят.

Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России». Подробную информацию о программе можно посмотреть на официальном сайте РФРИТ.