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«Телфин» расширил партнерскую сеть на 38% в 2022 году

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширил свое присутствие на территории России за счет активного развития партнерской сети. В 2022 г. количество новых партнеров провайдера увеличилось на 38% по сравнению с предыдущим годом.

Партнерская сеть «Телфин» существует не первый год. В числе партнеров провайдера представлены российские компании: интеграторы, производители оборудования, разработчики ПО, колл-центры, сервисные центры и т.д. Кроме юридических лиц, провайдер также ведет работу с индивидуальными предпринимателями, самозанятыми гражданами и частными лицами.

База реселлеров сервисов «Телфин» ежегодно растет как по количественным, так и качественным показателям. В 2022 г. число новых партнеров увеличилось на 38%, а прирост количества клиентов, которые стали абонентами «Телфин» в рамках партнерского сотрудничества, составил более 50% по сравнению с 2021 г. За аналогичный период на 15% выросла и выручка провайдера от числа тех клиентов, которые пришли по рекомендациям партнеров.

Расширение партнерской сети стало возможным благодаря гибкому подходу в работе с каждой компанией. Команда «Телфин» кастомизирует решения под запросы конечных пользователей, интегрируя их с корпоративными бизнес-приложениями и различными мессенджерами. Положительно на развитие партнерских отношений влияют и совместные активности с партнерами в области обучения, продвижения интеграций и консультаций клиентов. Во время подключения клиентов партнеры напрямую общаются с менеджером отдела продаж «Телфин», получают бесплатную техническую поддержку и маркетинговое сопровождение.

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«По итогам 2022 г. мы показали устойчивый рост по всем направлениям развития партнерской сети «Телфин». В 2023 г. наша компания планирует продолжать внедрять сервисы IP-телефонии на внутреннем рынке России в рамках расширения партнерской сети. При этом наша стратегия остается неизменной — это выгодные условия сотрудничества для партнеров, широкий продуктовый портфель и экспертиза для реализации индивидуальных телеком-проектов любой сложности», — сказала Ирина Корягина, руководитель группы по работе с партнерами «Телфин».

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