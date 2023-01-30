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«Яндекс маркет» подскажет продавцам, где открыть склад для экспресс-доставки

Магазинам, работающим с экспресс-доставкой «Яндекс маркета», теперь будет проще подобрать место для открытия собственного склада или, например, магазина, чтобы хранить в нем товары, быстро упаковывать их и передавать маркетплейсу для доставки клиенту за один-два часа. Сервис создал карту зон, которые оптимально подходят для создания складов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Маркет» определяет такие места по разным факторам — в том числе по востребованности экспресс-доставки среди жителей конкретных районов. Карта поможет продавцам развивать собственные логистические сети — открывать склады или магазины там, где они действительно нужны для экспресс-доставки и не будут простаивать.

Помимо востребованности доставки за один-два часа среди покупателей, при создании карты сервис учитывает и другие факторы. Например, много ли продавцов-конкурентов уже работают с экспресс-доставкой «Маркета» в конкретных зонах и сколько будет стоить такая доставка для жителей соответствующих районов.

Карта также поможет эффективнее использовать уже имеющиеся у продавца склады. Например, сервис подскажет, какие товары стоит добавить в ассортимент и хранить их на конкретном складе, потому что именно такие товары чаще всего заказывают с экспресс-доставкой покупатели, живущие неподалеку от этой точки. Еще на карте продавец может увидеть зону экспресс-доставки «Маркета» для каждого своего склада или магазина.

Посмотреть карту можно в личном кабинете продавца на «Маркете» — в разделе «Отчеты».

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 49 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары больше 35 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

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