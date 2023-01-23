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«МТС банк» перешел на ЭКДО HRlink

«МТС банк» объявил о реализации проекта по переходу на электронный кадровый документооборот ЭКДО HRlink, в рамках которого 90% сотрудников банка по итогам 2022 г. перешли на электронный кадровый документооборот, получив уникальные электронные подписи.

Подключение к системе электронного кадрового документооборота избавляет сотрудников банка от необходимости оформления каких-либо кадровых документов на бумажных носителях, а также облегчает и ускоряет внутренний процесс коммуникаций.

Переход на HRlink уже на начальном этапе реализации проекта помог сэкономить «МТС банку» 104915 листов офисной бумаги, что эквивалентно 1,7 тонны древесины.

Через систему ЭКДО можно подать 13 кадровых заявлений. Время подписания документа в ЭКДО составляет три минуты, включая вход в систему.

ЭКДО (электронный кадровый документооборот) – это процесс подписания сотрудниками кадровых документов таких, как приказы о переводах, кадровые заявления, трудовые договора, дополнительные соглашения к трудовому договору неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) в личном кабинете с учетом всех требований информационной безопасности.

Такие документы обладают юридической силой и приравниваются к оригиналам, поэтому распечатывать их не нужно. Сотрудник кадровой службы создает документ, подписывает его электронной подписью (ЭП) и отправляет адресату на подпись/согласование по электронной почте. Электронный кадровый документооборот позволят в короткие сроки массово подписывать кадровые приказы, что существенно упрощает операционную деятельность. ЭКДО дает возможность быстро и удобно из любого места с мобильного телефона или ПК подписывать кадровые документы сотрудникам, которые работают дистанционно, сокращая расходы на почтовые переводы, что становится наиболее востребовано в условиях распространения гибкого графика работы сотрудников.

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