Разделы

Цифровизация Инфраструктура ИТ в банках
|

ВТБ и мосметро внедрили биометрическую оплату на «Аэроэкспрессе»

Возможность оплаты по FacePay, которая уже внедрена в московском метро, стала доступна и для оплаты «Аэроэкспресса». К системе подключены по два турникета на Северном и Южном железнодорожных терминалах в Шереметьево. Такую возможность обеспечили ВТБ и мосметро, говорится в сообщении банка.

Оплатить поездку можно на турникетах со специальным черным стикером: нужно взглянуть в камеру на турникете, списание со счета карты банк ВТБ произведёт автоматически. Перед этим нужно зарегистироваться в сервисе оплаты проезда по биометрии в приложении «Метро Москвы».

«Биометрия – это в первую очередь технология для улучшения качества жизни людей. Москвичи уже оценили удобство такой оплаты проезда в метро и на МЦК, поэтому запуск сервиса в терминалах «Аэроэкспресса» стал логичным продолжением совместной работы ВТБ и мосметро по внедрению современных платёжных решений на транспорте. Важно, что биометрические транзакции экономят не только время пассажиров, но и материальные ресурсы: сокращается количество выпускаемых карт, билетов и чеков», – отметил Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, если сервис будет популярным, его подключат в других аэропортах. Всего же в системе оплаты по биометрии сейчас зарегистрировано более 300 тыс. пользователей, которые совершили свыше 46,5 млн проходов. Токен: Pb3XmBtzsxtkk2k9mC1RfXdtFRNy8rhuevGWVotРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: https://www.vtb.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС»

Россиянам не вернут 360 миллионов за неоказанную техподдержку сбежавшей из страны VMware

В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

Евросоюз ввел санкции против AstraLinux, Шадаева и Роскомнадзора

Huawei закрывает бизнес-подразделение в России и увольняет тысячи сотрудников

Рынок российских облачных сервисов вырос почти в полтора раза

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще