Отечественная СУБД Jatoba сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия
СУБД Jatoba (разработка компании «Газинформсервис») успешно прошла оценку соответствия четвертому уровню доверия.
Сегодня Jatoba, как и все лидеры российского рынка СУБД, может применяться:
- на значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории;
- на государственных информационных системах 1 класса защищенности;
- на автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности;
- в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных – например, в медицинских информационных системах;
- в информационных системах общего пользования II класса;
СУБД Jatoba – создана на основе открытого кода PostgreSQL. Это позволяет ей сочетать в себе достоинства всемирно известного ПО и дополнительные возможности, повышающие уровень безопасности данных в БД и надежность системы. СУБД поддерживает решения по защите данных, отказоустойчивой и производительной кластеризации.
Ознакомиться с обновленным сертификатом ФСТЭК России продукта можно по ссылке.■ Токен: Pb3XmBtztAKpoEvv6PsQRdD5QqAcfcwQoCjVRA8Рекламодатель: ООО "Газинформсервис"ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/