Отечественная СУБД Jatoba сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия

СУБД Jatoba (разработка компании «Газинформсервис») успешно прошла оценку соответствия четвертому уровню доверия.

Сегодня Jatoba, как и все лидеры российского рынка СУБД, может применяться:

на значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории;

на государственных информационных системах 1 класса защищенности;

на автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности;

в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных – например, в медицинских информационных системах;

в информационных системах общего пользования II класса;

СУБД Jatoba – создана на основе открытого кода PostgreSQL. Это позволяет ей сочетать в себе достоинства всемирно известного ПО и дополнительные возможности, повышающие уровень безопасности данных в БД и надежность системы. СУБД поддерживает решения по защите данных, отказоустойчивой и производительной кластеризации.

Ознакомиться с обновленным сертификатом ФСТЭК России продукта можно по ссылке.