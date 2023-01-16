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Отечественная СУБД Jatoba сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия

СУБД Jatoba (разработка компании «Газинформсервис») успешно прошла оценку соответствия четвертому уровню доверия.

Сегодня Jatoba, как и все лидеры российского рынка СУБД, может применяться:

  • на значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории;
  • на государственных информационных системах 1 класса защищенности;
  • на автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности;
  • в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных – например, в медицинских информационных системах;
  • в информационных системах общего пользования II класса;

СУБД Jatoba – создана на основе открытого кода PostgreSQL. Это позволяет ей сочетать в себе достоинства всемирно известного ПО и дополнительные возможности, повышающие уровень безопасности данных в БД и надежность системы. СУБД поддерживает решения по защите данных, отказоустойчивой и производительной кластеризации.

Ознакомиться с обновленным сертификатом ФСТЭК России продукта можно по ссылке.

Токен: Pb3XmBtztAKpoEvv6PsQRdD5QqAcfcwQoCjVRA8Рекламодатель: ООО "Газинформсервис"ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

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