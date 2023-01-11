Программисты адаптируются на рабочем месте медленнее всех специальностей – за 111 дней

Среднестатистический россиянин адаптируется на новом рабочем месте за 60 дней. Быстрее всех к новым условиям работы привыкают охранники, водители и прорабы, медленнее всех — программисты, аналитики и главные бухгалтеры. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, имеющего опыт работы на последнем месте от одного года, из всех округов страны.

Представители ИТ-индустрии адаптируются в среднем медленнее всех. Так, программистам в среднем требуется 111 дней для адаптации на новом рабочем месте. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

При этом, отвечая на вопрос «Через какое время после начала работы на вашем последнем месте работы вы почувствовали, что полностью адаптировались, стали «своим»/«своей», 7% отметили, что до сих пор не адаптировались, 10% − сразу или через один день, 12% − через одну неделю, столько же – через месяц, а через три месяца смогли четверть опрошенных – 24%, через полгода – 20%, а каждый пятый (10%) − через один год. Затруднились ответить 5%.

У сисадминов в среднем уходит 67 дней. 6% из них сказали, что они до сих пор не адаптировались. Такое же количество (6%) сказали, что сразу или через один день, через неделю влились в коллектив и привыкли к работе четверть респондентов это профессиональной группы – 26%, через один месяц – 18%, через три месяца – 18%, через полгода – 12%, через один год – 3%.

По личным оценкам опрошенных, каждому четвертому (24%) для адаптации на последнем месте работы потребовался месяц, тогда как каждый пятый (22%) стал «своим» уже через неделю. О том, что влиться в новый коллектив и понять свои задачи удалось буквально за один день, рассказали 13% опрошенных. Столько же признались, что для этого им потребовалось три месяца. У 7% адаптация заняла полгода, у 5% — год, еще 5% и сегодня не чувствуют себя «своим» в компании. Средний период адаптации составляет 60 дней.

Молодежь до 24 лет адаптируется на новом рабочем месте гораздо быстрее своих старших коллег: в среднем за 42 дня, тогда как, например, у работников в возрасте от 25 до 34 лет адаптационный период составляет 70 дней. Женщины привыкают к новым рабочим условиям чуть медленнее мужчин (в среднем за 62 дня против 58).

Среди представителей 30 популярных профессиональных групп наибольшей адаптивностью отличаются охранники (средний адаптационный период составляет 26 дней), водители (33 дня), производители работ (34 дня), кладовщики (36 дней) и квалифицированные рабочие (38 дней). Медленнее всего к новому месту работы привыкают программисты (в среднем за 111 дней), аналитики (105 дней), главные бухгалтеры (97 дней), врачи (96 дней) и HR-менеджеры (88 дней).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 575

Время проведения: 28 ноября 2022 г. – 9 января 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, с опытом работы на последнем месте от одного года

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Размер выборки: 3000 респондентов