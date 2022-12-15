Разделы

Безопасность Госрегулирование Пользователю Бизнес Законодательство
|

Минцифры усилит контроль за спам-звонками

Автообзвон стал распространенным инструментом продвижения услуг. Отклика у абонентов он не находит, поэтому запрещен статьей 18 закона «О рекламе». Минцифры предлагает операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова. Если операторы связи реализуют механизм, навязчивой телефонной рекламы станет меньше. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что такое автообзвон

Это способ дозвона по случайным номерам до абонентов. Компания создает собственное или покупает готовое ПО, и уже программа звонит по случайным номерам. Одновременно система может совершать более 300 звонков.

Когда абонент отвечает на звонок, он может услышать заранее записанное голосовое сообщение, или программа может переключить его на человека.

Какие звонки Минцифры предлагает блокировать

Блокировка коснется именно автообзвона – его оператор связи может определить при помощи специального софта. Минцифры уже обсудило инициативу с представителями рынка. По мнению компаний, нововведение может стать не только препятствием для спама, но и помехой для мошенников.

Что еще предлагает Минцифры

Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ
Поддержка ИТ-отрасли

Если позволяет техническая возможность, операторы также будут сообщать абонентам, какая компания им звонит. На экране смартфона отразится номер звонящего и подпись, например медцентр, банк или другое учреждение и его название.

Технически такие сервисы уже существуют: некоторые ИТ-компании выпускают подобные приложения. Минцифры предлагает сделать услугу бесплатной и встроенной по умолчанию.

В чем ценность

Рекламных звонков станет меньше. Абонент будет понимать, кто звонит и стоит ли поднимать трубку.

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена
Поддержка ИТ-отрасли

Новые правила описаны в проекте постановления Правительства России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти хотят пускать иностранных инвесторов в российскую ИТ-компании только через правительственную комиссию

Операторы ответят за каждый подменный номер. Власти берут звонки мошенников под контроль

Госсертификаты шифрования для сайтов обретают в России силу закона

Российский бизнес ополчился на штрафы за утечки персональных данных. Пусть данные теряются и впредь

Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак

Диски с данными клиентов Morgan Stanley продавали с молотка в Сети. Финансовый гигант отделался смехотворным штрафом

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы

Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще