Ассоциация «Финтех» и финансовый маркетплейс «Сравни» подписали соглашение о сотрудничестве

Ассоциация «Финтех» и финансовый маркетплейс «Сравни» подписали соглашение об установлении партнерских отношений и развития долгосрочного сотрудничества.

Основная тематика взаимодействия — развитие открытых API в России. Стороны договорились о взаимном обмене информацией, исследовательскими и аналитическими материалами, а также обмене опытом разработки и внедрения современных финансовых технологий. В планах партнеров — проведение совместных мероприятий и участие в совместных пилотных проектах, направленных на развитие открытых API в России.

Генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов сказал: «Финансовый рынок нуждается в коллаборациях и совместной работе банков и финтех-компаний по развитию стандартов и практики применения открытых API. Выгоды от такого сотрудничества очевидны как для отрасли в целом, так и для конечных потребителей в виде удобных и безопасных финансовых продуктов».

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«Мы рады, что к ассоциации присоединился маркетплейс «Сравни», у которого большой опыт работы с банковскими и страховыми продуктами. Сегодня молодые бизнесы делают ставку на оптимизацию клиентского пути и улучшение клиентского опыта. Они научились быстро отрабатывать гипотезы, выбирая оптимальные. И зачастую могут успешно конкурировать за потребителя с большими компаниями», – сказал генеральный директор ассоциации «Финтех» Максим Григорьев.