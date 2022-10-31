Российская ИТ-компания GreenData примет участие в CNews FORUM

Бизнес сейчас становится все более зависимым от разработки новых продуктов и услуг и быстрого вывода их на рынок. В последнее время цифровая трансформация охватила даже те компании, которые раньше пытались обходить её стороной. Кроме того, на пике популярности остаются вопросы импортонезависимости и быстрой замены зарубежных решений.

Всё это дало новый всплеск заинтересованности в low-code-технологиях, так как они позволяют в короткие сроки и с минимальными затратами реализовать цели, стоящие перед бизнесом, при этом учесть особенности компании и удовлетворить уникальные запросы. Зрелость low-code подкрепляется множеством успешных бизнес-кейсов, и мы наблюдаем растущее доверие к технологии.

При этом в связи с возросшим спросом на ИТ-услуги сами low-code-платформы растут как грибы после дождя. Сейчас практически все вендоры моно-решений, таких как CRM и ITSM, а также вендоры таких решений как ERP, да и практически все вендоры решений на рынке называют свой продукт low-code или заявляют, что есть low-code-функциональность. Если судить по презентациям, зачастую кажется, что у таких продуктов схожий набор инструментов: конструкторы объектной модели и экранных форм, автоматизация и интеграция бизнес-процессов, бизнес-правила и другие.

Вопрос заключается в том, действительно ли эти решения одинаковы на деле, и действительно ли они позволяют добиваться поставленных целей с одинаковой эффективностью?

О том, каким требованиям должна отвечать low-code-платформа, чтобы ее использование наилучшим образом окупило вложенные средства, а клиенты остались довольны созданными с их помощью продуктами, расскажут представители компании GreenData на 15 ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра». На стенде компании в зале «Мусоргский» участники форума смогут узнать о возможностях и преимуществах эффективной low-code-платформы и задать все интересующие вопросы представителям компании.

Компания GreenData обладает высоким уровнем экспертизы и более, чем 8-летним опытом в области реализации решений с помощью low-code. Среди клиентов и партнеров GreenData – крупнейшие финансовые организации, интеграторы и дистрибьюторы, доверяющие GreenData сложные задачи цифровизации. Платформа GreenData позволяет создавать собственные решения для реализации самых разных бизнес-критических задач любых подразделений компании.

Благодаря широким функциональным возможностям и гибкому инструментарию платформа GreenData обеспечивает качественную реализацию даже самых сложных и уникальных проектов и ускоряет цикл – от бизнес-потребности до работающего бизнес-приложения.■