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OCS начала предлагать продукцию CET Group

OCS Distribution объявила о расширении направления расходных материалов и запасных частей для печатающей техники и предложила ИТ-каналу решения международного бренда CET. Продукция производителя заинтересует, в первую очередь, сервисные центры, системных интеграторов и ту категорию дилеров, которые занимаются обслуживанием и технической поддержкой копировально-множительной техники (КМТ), а также поставляют расходные материалы и запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП).

Компания CET – китайский производитель запчастей и расходных материалов для принтеров и МФУ с более чем 25-летним опытом на рынке печати. Продуктовый портфель OCS пополнился такими решениями CET, как драм-юниты, блоки проявки и их компоненты, ролики и тормозные площадки, термоплёнки, валы и термоэлементы, тонер-картриджи, тонеры и девелоперы, фьюзеры и ремонтные комплекты, чипы, барабаны, нагревательные элементы и другие запасные части для печатающей техники.

Сотрудничество с компанией CET позволит OCS расширить партнёрское предложение по запасным частям и расходным материалам для печатных устройств. Продукция вендора в портфеле OCS предназначена для тех дилеров, у кого есть потребности в высококачественных и надёжных продуктах данного направления. Масштабная региональная представленность в 24 городах России и развитая логистическая сеть компании OCS поможет вендору увеличить своё присутствие в данном сегменте рынка. Продукция уже доступна партнёрам дистрибьютора со склада и под заказ. Авторизованные партнёры уже могут воспользоваться порталом B2B.OCS для совершения онлайн-закупок – простым и эргономичным инструментом взаимодействия с дистрибьютором.

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Продвижением продукции компании CET в партнёрский канал занимается департамент систем печати и сканирования OCS Distribution. Менеджеры дистрибьютора готовы оказывать консультационную и техническую поддержку дилерам по продукции бренда CET, а также проводить маркетинговые программы и активности для стимулирования продаж товаров производителя.

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