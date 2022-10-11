Более 75 млн звонков приняла единая справочная служба Москвы за семь лет

Единой справочной службе Правительства Москвы в 2022 г. исполнилось семь лет. Как сказала заммэра Наталья Сергунина, в службе можно получить ответы на тысячи вопросов, связанных с ЖКХ, оформлением различных документов, назначением пособий и выплат, поддержкой малого и среднего предпринимательства, а также узнать контакты городских структур и многое другое. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

«Специалисты единой справочной службы консультируют по широкому набору тем, касающихся жизни в Москве. За семь лет на линию поступило 76 млн звонков. 44% из них уже обрабатывает искусственный интеллект. Голосовой помощник умеет распознавать и синтезировать речь и сам справляется с простыми запросами. Благодаря ему сокращается время ожидания ответа и снижается нагрузка на операторов, которые могут уделять больше внимания сложным запросам», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, с начала года специалисты справочной службы стали консультировать горожан по 500 новым темам, а функционал голосового помощника пополнился 17 направлениями. Причем робот умеет не только находить нужную информацию в базе: если он получит сложный вопрос, то перенаправит его специалисту и предварительно подберет возможные варианты ответа. Вариант, одобренный человеком, нейросеть запомнит и сохранит.

Виртуальный ассистент уже способен понимать разговорную лексику («платежка», «машина», «тачка») и определять временные интервалы по таким фразам, как «завтра в полдень», «сегодня в три».

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Единая справочная служба Правительства Москвы — одна из главных горячих линий общегородского контакт-центра. Всего для горожан и юридических лиц работает более 70 горячих линий, которые ежемесячно принимают около пяти миллионов звонков.