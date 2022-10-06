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Выдача заключений на акт историко-культурной экспертизы земельных участков переведена в электронный вид в Подмосковье

Владельцам земельных участков упростили получение заключений на акт государственной историко-культурной экспертизы. Новая бесплатная услуга появилась на портале госуслуг Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В разделе «Земля и стройка» на региональном портале жителям доступно 68 онлайн-услуг. Строительство – это важная и сложная деятельность. Мы стараемся максимально упростить получение услуг, чтобы застройщикам не приходилось лишний раз посещать госорганы. Именно поэтому в электронном виде теперь можно получить и заключение на акт историко-культурной экспертизы. Кроме того, с переводом услуги в онлайн на пять рабочих дней сократились сроки ее предоставления», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Если земельный участок, на котором планируется строительство, ранее не исследовался археологически, либо данных о наличии археологических памятников нет, то сначала нужно провести историко-культурную экспертизу. Она необходима, чтобы убедиться в отсутствии на участке объектов культурного наследия. Для этого следует пригласить аттестованных Минкультуры России экспертов-археологов. У них обязательно должно быть разрешение на проведение археологических работ. Археологи выполнят историко-культурную экспертизу земельного участка и выдадут акт.

Ранее акт историко-культурной экспертизы необходимо было предоставлять в Главное управление культурного наследия Подмосковья лично. После перевода услуги в электронный вид его можно прикрепить к заявлению на региональном портале. При этом акт должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта-археолога. Ведомство рассмотрит заявление и акт и подготовит заключение о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Решение поступит в личный кабинет на РПГУ. После этого можно будет осваивать земельный участок.

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Услуга «Заключение на акт историко-культурной экспертизы» для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Строительные работы».

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