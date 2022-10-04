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Новое приложение «Билайн» для ОС «Аврора»

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»), разработало новое приложение «Билайн» для ОС «Аврора» 4.0. Приложение предоставляет доступ к основным функциям личного кабинета абонентов мобильной связи. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Абоненты «Билайн», являющиеся корпоративными пользователи мобильных устройств на платформе «Аврора», могут проверить текущий баланс и остатки пакетов по подключенному тарифу, получить информацию о текущем тарифе и подключенных услугах. В разделе «Расходы» есть полная информация с детализацией по всем типам трафика, с гибкими возможностями фильтрации и подробностями о каждом списании и пополнении. Пополнить счет банковской картой можно даже при отрицательном балансе, трафик до порталов 3DS основных банков бесплатен.

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Приложение «Билайн» для ОС «Аврора»

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Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр».

ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

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