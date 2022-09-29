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Удаленка возвращается, но пока в меньших масштабах

Число компаний, практикующих удаленку, растет, однако их пока меньше, чем в периоды предыдущих подъемов заболеваемости коронавирусом. Сегодня дистанционные сотрудники есть в двух из 10 организаций. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 представителей компаний из всех округов страны.

В августе и сентябре 2022 г. уровень заболеваемости коронавирусом вновь вырос, увеличилось и число работодателей, практикующих удаленку. Сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии, есть сегодня в каждой пятой российской компании (20%) — это больше, чем в августе 2022 г., но пока в 2,5 раза меньше, чем в феврале 2022 г.. Чаще всего такой формат работы используется в Москве (22%), чуть реже — в Санкт-Петербурге (20%). В остальных российских регионах удаленные сотрудники есть в 19% организаций.

По сравнению с августом 2022 г. вдвое (до 12%) возросло число организаций, где удаленно работает значительное количество сотрудников (от ½ до ¾ штатной численности).

Чаще всего удаленные сотрудники работают в сфере информационных технологий (об этом сообщили 38% работодателей), продаж и управления персоналом (26 и 25% соответственно), а также финансов и юриспруденции (17 и 16%). 9% опрошенных рассказали, что в их компании дистанционные работники выполняют задачи в области маркетинга, по 8% — в сфере логистики, экономики и закупок. Столько же рассказали, что удаленно трудится весь офисный персонал. Еще 18% назвали другие сферы деятельности дистанционных сотрудников, в т. ч. дизайн, документооборот, call-центр, администрирование, редактура и проч.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 185

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Время проведения: 16-28 сентября 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

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