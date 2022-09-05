На регпортале госуслуг расширили список средств выездной торговли

Теперь предприниматели, которые планируют торговать с помощью фургонов с едой, автолавок и цистерн, могут подать онлайн-заявление на регпортале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Услуга “Предоставление права на размещение передвижного сооружения” появилась на региональном портале в июле 2022 г. Раньше подать заявление на льготных условиях без проведения торгов могли только предприниматели, которые планировали продавать штучный и фасованный товар с помощью ручных тележек. Теперь воспользоваться услугой смогут и владельцы фудтраков: в мобильных предприятиях общепита можно будет готовить еду на месте и обслуживать большой поток посетителей», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса». На странице услуги есть перечень мест для торговли, из которого можно выбрать любую понравившуюся площадку. Также необходимо указать срок, на который будет размещено сооружение, – от месяца до года. Важное условие для получения услуги: предпринимателю необходимо находиться в реестре МСП, также не должно быть задолженности по налогам.

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Место предоставят без торгов за семь рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно. Решение поступит в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.