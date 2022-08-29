«Вконтакте» объявила о новом дизайне личного профиля: он стал центром для самовыражения в цифровом мире

«Вконтакте» представила следующий этап глобального обновления приложения — новый профиль. Он дает новые возможности для самовыражения и упрощает обмен информацией с учетом высокой скорости потребления контента в современном мире. Об этом CNews сообщили представители VK.

Марина Краснова, CEO «Вконтакте»: «В центре внимания — индивидуальность. В новом профиле можно легко демонстрировать подписчикам свои интересы и увлечения, делиться творчеством. Все изменения обусловлены запросом на высокую скорость коммуникации, желание пользователей быстро погружаться в главное, поэтому новый дизайн включает в себя простоту, легкость интерфейсов, а также мгновенный доступ к публикации и просмотру разнообразных форматов контента. Широкий набор инструментов “Вконтакте”, включая уникальные цифровые аватары vmoji, помогут каждому человеку сформировать комфортное виртуальное пространство для общения и самовыражения в виртуальном мире с учетом персональных потребностей».

Профиль «Вконтакте» становится центром самовыражения и полноценной цифровой визиткой, помогая развивать персональный бренд. Можно быстро увидеть основную информацию о пользователе, перейти к контактам и подробному описанию. Владелец профиля получит возможность добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами для подписчиков. Например, иллюстратор может предложить аудитории сервис для быстрого заказа футболок со своим принтом прямо из профиля. Управление личным профилем и редактирование информации о себе также стало более простым и интуитивным.

Каждый профиль индивидуальный и уникальный — варианты оформления безграничны и зависят от желания и целей автора. Можно украсить профиль атмосферной фотографией либо видом из окна, а можно рассказать о своих увлечениях или поделиться творчеством — например, загрузить в качестве обложки снимок с любимой футбольной командой либо приглашение на выставку собственных картин.

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Авторы получили возможность быстрого доступа к публикации самых разнообразных форматов контента, доступных «Вконтакте». С помощью единой кнопки можно мгновенно перейти к созданию записи, истории, разместить фото, видео, клип или начать трансляцию. Свежий и актуальный контент автоматически будет показан в профиле на самом заметном месте, остальные форматы подписчики смогут посмотреть на вкладках. Если художник часто постит свои работы, то на первый план выходит именно визуальный контент — подписчики увидят его картины, а в профиле у лидера музыкальной группы — свежие треки.

В августе 2022 г. «Вконтакте» представила новый дизайн ленты — часть одного из самых масштабных за всю историю соцсети обновлений мобильного приложения. Оно станет доступно пользователям в течение нескольких недель. Кроме главного экрана приложения с лентой, новый дизайн также получат ключевые разделы — «Сервисы», профиль пользователя и сообщества. Обновление станет фундаментом для прогрессивного развития платформы — в частности, запуска экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0.