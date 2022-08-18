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«Яндекс музыка» обновила поиск: он стал персональным, контекстным и учитывает рекомендации

«Яндекс музыка» существенно обновила поиск в приложении. Благодаря учету рекомендаций и музыкального профиля пользователя он стал персонализированным, а также научился понимать контекст запроса и искать песни по тексту. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Поиск по всей медиатеке «Яндекс музыки» теперь персонализирован и благодаря алгоритму рекомендаций учитывает музыкальные интересы пользователя: например, сначала показывает исполнителя, который его больше интересует, а уже после — его однофамильца или группу с таким же названием. Так, любители инди-рока, набирая запрос «Smith», увидят первой в списке культовую британскую группу The Smiths, а фанаты современной поп-музыки — обладателя Грэмми, популярного певца Сэма Смита.

В обновленном поиске «Яндекс музыки» теперь можно искать контент сразу в нужной категории, будь то артисты, треки, плейлисты, книги или подкасты. Кроме того, «Яндекс музыка» и сама научилась понимать, где именно был задан запрос. Например, если слушатель в этот момент листал страницу артиста на сервисе – поиск в первую очередь покажет его треки, а если смотрел вкладку подкастов – сначала в поиске буду выдаваться подходящие выпуски. То же самое касается и поиска в альбомах и любых плейлистах, включая «Мне нравится», а также в книгах или детском разделе.

В «Яндекс музыке» уже есть тексты песен, которые можно посмотреть в режиме sing along, и теперь сервис научился учитывать их в поиске. Например, если пользователю понравилась незнакомая песня на радио, в ресторане или на улице, но получилось запомнить только припев – можно ввести его текст в поиск и сразу увидеть, из какой он песни.

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Обновленный поиск уже работает в приложении «Яндекс музыки» для iOS и скоро станет доступен на Android.

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