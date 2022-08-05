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Московские технологические компании вновь могут компенсировать часть расходов на покупку оборудования

Для столичного высокотехнологичного бизнеса открыли вторую кампанию по выдаче грантов за покупку оборудования. Предприятия, работающие в сфере науки, промышленности и ИТ, могут компенсировать до 30 млн руб. Заявки ждут до 15 сентября на сайте Московского инновационного кластера.

«Эта мера поддержки стала одной из самых востребованных: по итогам весенней заявочной кампании одобрены выплаты на общую сумму больше полумиллиарда рублей. Для удобства предпринимателей документы принимаются онлайн. Грант помогает расширить или модернизировать производство, пополнить оборотные средства», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Она добавила, что выплата также позволяет покрыть затраты на лизинг и погасить проценты по кредиту на новую технику или развитие бизнеса.

По условиям программы, город компенсирует 50% стоимости отечественного оборудования или 35% импортного. При этом оно должно быть приобретено в 2022 г., располагаться в Москве и относиться к категориям оборудования со сроком полезного использования больше трех лет. Претендовать на грант могут столичные компании и индивидуальные предприниматели.

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Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединились более 35 тыс. организаций из Москвы и еще 81 региона России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

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