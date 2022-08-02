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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила механизм проведения торгов

В обновленной версии торгов на «Бирже ATI.SU» перевозчики могут как сразу указывать ставку, по которой готовы везти груз, так и с привязкой к шагу, установленному грузоотправителем. Если ставка устроит заказчика — он завершит торги в пользу подрядчика, предложившего наиболее выгодную цену. При этом автоматически сформируется заказ на доставку груза. Таким образом, достигается значительная экономия времени всех участников логистической цепочки и сводятся к минимуму ошибки, связанные с человеческим фактором. Если же по какой-то причине заказчика не устроит ставка победителя, то он сможет его поменять, выбрав вручную другого из числа участников торгов.

Нововведение отразится и на «Сквозных торгах», которые идут на «Площадках ATI.SU» среди перевозчиков системы Atrucks и ATI.SU с участием экспедиторов. На них ставки будут выставляться уже с учетом комиссии посредников, а все изменения в шаге отобразятся на обеих платформах. Запускать торги и участвовать в них можно как на открытых, так и закрытых «Площадках».

Возможность делать ставки по новым правилам уже доступна в десктопной и мобильной версиях «Биржи ATI.SU».

«Мы проанализировали поведение пользователей и заметили, что перевозчики тратят довольно много времени на ожидание того, пока другие сделают свои ставки, а сами включаются в процесс практически в последнюю минуту действия торгов. Задача нашего обновления – оптимизировать этот процесс. Если перевозчик ориентируется в рынке и понимает, какую его ставку точно перебьют, а какая будет конкурентоспособна, то ему не нужно идти на понижение постепенно и при этом постоянно следить за действиями других участников торгов. Он может сразу поставить устраивающую его ставку и получить заказ», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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Центры обработки данных

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.

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